中秋時分，少不了親友團聚烤肉，你趕上這一波烤肉潮了沒？想要與親朋好友來場完美的中秋烤肉之夜，入手3款烤肉必敗好物，兼顧安全及便利性，讓人烤得開心、親友滿意！

「雙虎卡式瓦斯爐系列」，具備3S三重感壓安控裝置，擁有3.1kW大火力，不鏽鋼材質面板，耐用好清潔。(圖/中時新聞網攝)

雙虎卡式瓦斯爐搭配專屬瓦斯罐 安全再升級

烤肉之餘，也要保護環境清潔，再加上安全性及便利性的考量下，使用瓦斯爐烤肉已成為現代人烤肉首選。神隊友1號－「雙虎卡式瓦斯爐系列」，通過國家安全認證，具備3S三重感壓安控裝置，層層壓力把關，使用起來更安心，擁有3.1kW大火力輸出，火烤、煎炒皆具，實用性滿點！金屬面板特別選用不鏽鋼材質，耐用好清潔，是今年中秋歡聚烤肉的必敗好物之一。

「雙虎卡式瓦斯罐系列」搭配雙虎卡式瓦斯爐燃燒效果最佳，亦適用於市售卡式瓦斯爐。(圖/中時新聞網攝)

神隊友2號－「雙虎卡式瓦斯罐系列」雙虎卡式瓦斯罐、雙虎高效卡式瓦斯罐、雙虎強勁卡式瓦斯罐，250g超大容量，擁有耐壓三重捲封，洩壓安全上蓋，臺灣製造品質有保障。搭配雙虎卡式瓦斯爐燃燒效果最佳，亦適用於市售卡式瓦斯爐，絕對是中秋烤肉、戶外露營的必備好夥伴。

「白博士除菌消臭噴霧」可快速消除殘留於衣物上的燒烤味。(圖/中時新聞網攝)

「白博士除菌消臭噴霧」衣物烤肉餘味一噴就掰掰

烤肉玩樂之餘，身上衣物不免沾有燒烤味，此刻想要揮一揮衣袖，不帶走任何異味，就要用神隊友3號－「白博士除菌消臭噴霧」。

「白博士除菌消臭噴霧」鼠尾草海鹽香味如同專櫃級人氣香氛。(圖/中時新聞網攝)

「白博士除菌消臭噴霧」使用植物性消臭成分，MIT製造、安全無虞，能有效消除多種異臭味，而非用香味掩蓋，研選專櫃級鼠尾草&海鹽香氣，揉合海洋與木質調，散發清新、清爽的中性香味，男女皆適用；且經實驗證實，白博士除菌消臭噴霧的抗菌率高達99.9%，效果可長達24小時，除臭同時也能長效抗菌保護，一瓶抵兩瓶超高CP值，天然又安全。

必敗好物大集合，價格親民品質超放心，今年中秋千萬別錯過。(圖/中時新聞網攝)

想要擁有最開心的烤肉趴，可別錯過3款必備中秋神隊友，助攻烤肉好心情。立即前往家樂福量販店、全聯和PChome等，將烤肉首選系列產品買回家，盡享中秋歡聚時光吧！

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