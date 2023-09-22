許多遊客認識大農大富平地森林園區的原因，多半是春夏的賞螢活動，但其實秋季的大農大富，也是一處賞楓祕境。大農大富平地森林園區的英文名叫「Masadi Forest」，其中「Masadi」在阿美族語裡是豐盛富饒之意，展現出這片1,250公頃的土地上，蘊含著在地文化的充沛生命力。

園區內共種植了近20 種、超過百萬株、占地高達1,000 公頃的低海拔樹種，而秋季最為人稱道的，莫過於紅葉紛飛的美景，步道兩側的楓樹樹影直立，與步道相互延伸，帶來一種看不見盡頭的神祕感；起風時楓葉飄落，一片橘紅，看著心裡也跟著溫暖起來。除了楓紅美景，在進出入園區前，不妨在七彩釣竿橋周邊繞一圈，秋季的溪床上佈滿遍地芒草，隨風搖曳的姿態恍若輕盈的舞者，白茫茫的景象也如同山林間開出的浪花，美不勝收。還未看過的旅人，今年秋天就來大農大富欣賞專屬的季節限定吧！

不只楓紅美麗，大農大富裡臺灣欒樹、臺灣櫸變色的夢幻美景，也讓人感到恍若仙境。（圖/花蓮趣提供）

INFO｜大農大富平地森林園區

地址：花蓮縣光復鄉農場路31號

電話：03-8700870#9

開放時間：08:00-17:00（每週一公休）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》46期)