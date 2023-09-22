9月開學旺季，新生搶抽宿舍，學長姐搶租房的劇情每年上演，有越來越多的家長傾向先卡位買房，讓孩子從宿舍變新房。每年都接近滿招的台中知名逢甲大學，近期就出現一些父母替在地就學孩子置產新房，不僅免去未來幾年的找房勞碌，新社區有優質環境與保全進駐，安全上更有保障，讓父母更安心。

位居逢甲商圈的區內個案「遠雄藝舍」，正對西苑高中，鄰近中科院，附近有逢甲大學、僑光科大以及中國醫藥大學水湳校區等明星學府，人文學風濃厚，五分鐘生活圈內更有二座大公園，中央公園與文修公園，加上基地就位處水湳經貿園區內，建設議題熱，公園高綠覆等優勢，奠定房價基礎，讓許多家長覺得與其花錢租房，不如自己有房，搶先入席好地段。

以白系當代建築呼應周邊純靜居住環境，戶數與坪數規劃單純，吸引自住置產客群卡位。（圖／遠雄藝舍）

遠雄房地產行銷協理羅美玲表示：「遠雄藝舍」為水湳園區內創研段的純住住宅區，規劃坪數為29.33.43坪，戶數不多，社區規劃單純，周遭生活機能非常好，加上工期短，明年即可入住，所以這波吸引許多家長，還有附近有地緣性的教師.醫生們來賞屋。

「遠雄藝舍」為遠雄水湳系列的第三期，一.二期皆完銷，三期以「城市藝廊」為核心主題，外觀由台北101建築大師李祖原設計，以純粹的灰白色系、現代感、金屬玻璃及乾淨俐落的線條打造豐富建築表情；街角廣場的「水之庭」，以藝術家羅傑(Roger Lo)的「回」藝術品，作為「回」字的意向，意指回到溫暖的家；走進挑高大廳，精心挑選加拿大手工燈具BOCCI，妝點空間；中庭花園的「風之苑」遊藝草丘則設有大理石材質的雲朵藝術座椅，提供住戶不用出門即能享受片刻悠閒的舒適氛圍。

遠雄藝舍接待中心近期開館，舉辦開館祭抽獎外，接下來館內精彩活動不間斷。（圖／遠雄藝舍接待中心）

近期接待中心盛大開幕，為向客戶傳達本案理念，以白系外觀，以及人文藝術風格向客戶展現未來居住在此的生活感。為特別感謝回饋客戶，將於10/14(六)下午一點舉辦【大師論壇，共聚藝舍】開幕活動，請到建築團隊與客戶一起，展開一場建築與藝術的跨界對談，館內還設有雕塑家羅傑老師的「流動的光景」長達三個月的雕塑個展，當天活動採預約報名，歡迎所有賓客能一睹「城市藝廊」的精彩，沉浸式感受「遠雄藝舍」的藝術氛圍。

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