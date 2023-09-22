新青安貸款妤8/1上路後，政府將貸款的金額提高至千萬，還款期限也同步放寬，增加年輕人買房意願，其中「萊茵水花園」成為近期首購族的熱門話題，以小坪數、水岸首排與交通建設等優勢醞釀補漲空間，讓賞屋者流連忘返。現場專案何悅生表示，置產除了要考慮還款能力外，標的是否能增值也屬關鍵，呼籲大家選擇具有品質的好宅。

「位在三重的新建案『萊茵水花園』，推出18坪2房和30坪3房為主力產品，以小坪數、低總價吸引年輕首購族。」現場專案何悅生說明，產品為年輕人設想周到，搭配政府新青安貸款，比照1.775%的利率方案，18坪的2房加上平面大車位相當划算，等於每月負擔只要16,800元起，能減輕龐大的負擔，讓年輕人輕鬆買房。

現場專案何悅生表示，「萊茵水花園」規劃小坪數、低總價，搭配政府新青安貸款，吸引年輕首購族置產。(圖:中時新聞網)

「萊茵水花園」布局一棟174戶住家與4戶店面；地上15層和地下5層的水岸第一排景觀宅，周遭機能優越，網羅2家購物中心、20家餐廳、16個公園、6所國小和4所國中，其中9家銀行奠定此處燙金地段代表性，食衣住行育樂也滿足生活所需。

儘管地段完善，「萊茵水花園」仍處於房價凹陷區，不只擁有保值的水岸景觀，心曠神怡的窗景是許多人居住夢想，無限棟距更是水岸第一排的絕對優勢。此外，周遭新增機捷A2a站，搭配北環段Y19B站因應而生的TOD計畫(大眾運輸導向推動計畫)，進一步強化交通，於萬眾矚目的話題中脫穎而出，「萊茵水花園」增值空間令人期待。

TOD計畫(大眾運輸導向推動計畫)進一步強化交通，也成為「萊茵水花園」在交通發展的補漲優勢。(圖:中時新聞網)

隨著政府策略改變，房市回歸剛性需求，年輕人想要成為有宅一族，除了把握政府福利，更要貨比3家，以中、長遠的眼光選擇置產標的。「萊茵水花園」標榜「質感高不需要代價高」，成為三重區域的房市新寵，也讓更多年輕人築巢圓夢。