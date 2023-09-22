美、加、韓日前在黃海演習，中國大陸海軍也做出回應，21艘主力艦艇，與航母山東艦會師菲律賓海，直逼關島，對美國釋出強烈信號。前立委郭正亮18日在《全球大視野》節目強調，中國大陸就是要對美國表達一個強烈的訊號：別以為可以隨便來黃海搞事，我也可以搞你的關島。值得注意的是運油-20肯定不是針對台灣，因為不需要，空中加油機顯然就是戰機要去某個地方，飛到一定的距離，空對地飛彈就可以打到關島。

「中國大陸就是要對美國表達一個強烈的訊號，就是說：你以為現在還是10年前啊？你隨便來就可以？」郭正亮表示，所以就有一點要畫紅線，因為這個時間剛好是在美日韓軍演之後，中國大陸本來就對此很有意見，所以就連動，你要來搞我這裡，那我也可以搞你的關島！

郭正亮提到，所以我們就看到，巴士海峽那邊就連動，而且連續兩波！大概3、4天前，那個68架飛機，20艘軍艦，還聽到有103架飛機！

「這個是值得注意的，運油-20肯定不是針對台灣，因為不需要嘛！」郭正亮強調，運油-20就是空中加油機，顯然就是加油之後，那些戰機要去某個地方？那理解一定是，飛到一定的距離，我的空對地飛彈，就可以打到關島！