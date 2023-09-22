買房眉角多，地段、格局與生活機能都是考慮重點，南部有位網友看了3年的房子，看上了一間新落成的華廈，格局符合原Po的需求，還有近年相當少見的陽台落塵區，但生活機能不佳，遭到家人勸阻，話題引起網友們熱烈討論，正反兩派意見都不少，最後原Po則是因為信仰關係去大廟擲筊，決定不購買那一間房子也退掉了訂金。

該名網友在DCARD論壇上表示，自己與老公都相當喜歡該物件的格局，但長輩們並不認同，生活機能差是弱點，附近只有一間雜貨店也不在學區內，帶著比較有購屋經驗親戚陪同賞屋，也提到了頂樓裝設太陽能板的缺點，頂樓物件可能會有漏水問題及機能差不好轉售等，種種狀況讓原Po夫妻檔相當猶豫。

網友看法不一，有人認為買房自己喜歡最重要，不需要太過在意長輩們的看法，尤其陽台落塵區已經是近年相當少見的格局，真的喜歡就可以出手，另一派則認為，長輩的提醒並非沒有任何參考價值，可以盡量選擇折衷的方案，不是只有極端的選擇。

文章最後原Po也更新他們的決定，他們決定去大廟擲筊，最後沒有要購買該物件，雖然內心覺得十分可惜，但轉念一想，原Po認為，或許是神明要告知我們，如果硬要搬進去運可能會不好吧，「只能這樣安慰自己，這篇文章就留著讓我們看以後會不會後悔。」