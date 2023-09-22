台南近幾年房市話題圍繞著南科，舉凡交通動線亦或區域生活機能，都成了房價上漲的因素之一，以南科為中心挾南科最近距的善化，房價也冒出了四字頭，甚或遠在嘉義也打著＂近距南科高房價，國道串連，距離換房價＂等口號。當推案量增，不管是地主高價售地，亦或原物料的價格居高不下，投資客退場，剛性買盤進場，選擇變多，決定期拉長，哪區才是近南科又可入手的低基期區？許多人瞄準與南科緊連著、擁有絕對地段優勢的安定區，5分鐘內可通勤至南科-樹谷大道，與84.5公頃-正在開發中的「南科三期」(原台糖看西農場)直接接壤，自住、增值條件皆充足的條件下，在這片漲聲中成為近期南科人注視的焦點熱區。

國道８號直上，安定到南科的距離約5分鐘車程，而基地位於港口段3212地號的「陶喜LIHO5」僅2分鐘可達國道8號，不管是到南科，或是銜接國１國３，交通就已先馳得點；生活所需從港口商圈或是全聯都是近距首選；而南安國小，安定國中，九年國教，車距都在８分鐘內完成，地段即便建商幫您選好，回到產品本身才是最應重視的生活層面。

「陶喜LIHO5」僅2分鐘可達國道8號，不管是到南科，或是銜接國１國３，交通就已先馳得點。(圖/業者提供)。

進駐南科的外來就業人口，近年在台南買房的成交比例已高出在地人的買房需求，外地人對於價格及產品及台南區域不熟悉，多半從網路資訊作功課，也因此，品牌力及個案表現，成為了買方決定最重要的原因之一。陶喜建設連續九年獲台灣誠信建商最高殊榮，也是在地最知名的品牌建商，堅定的建築品質保證，至今推出的每案始終堅持如一，從實踐建築工程的承諾，落實給予客戶最好的居住品質。這次在安定推出的「陶喜LIHO5」共有138戶住家，格局規劃二房(26坪) 、 三房(30~31坪)。建材標配優先考量健康生活，成為當區唯一選擇「世界級淨水品牌-BWT德國倍世全棟淨水」的建案、Aqua-Mia廚下型溫熱開飲機、SAKURA洗碗機等設備。以靜巷居家為主要訴求，讓高壓的工作回到家中享有寧靜生活，公設比２９％，將外在虛設空間回歸住戶，全平面車位在安定區內成為最優勢條件，亦是已購客入手因素之一。安定持交通為最大誘因，未來的補漲空間，都是購屋族可以思考的重點區域。

「陶喜LIHO5」接待中心外搭起「童趣市集」，藉以讓購屋族聚焦安定最優質建案。(圖/業者提供)。

南科周圍區域競案多，聚焦安定也成為現場行銷重要一環。南台灣豔陽高照，「陶喜LIHO5」用熱情的活動來抓住夏季尾巴，於9/16、17兩日，推出童趣市集，現場有飲料、點心及遊戲台，吃巧、吃飽或消暑暢飲皆可滿足，猶如小型園遊會，廣邀在地及已購客同樂，從活動的造勢，藉以聚焦安定成家最好的選擇「陶喜LIHO5」。

【陶喜LIHO5】 南科富人居2-3房

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預約專線｜06-5937979

營業時間｜AM10:00~PM6:00