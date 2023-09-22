2022第19屆亞洲運動會9月23日(六)至10月8日(日)在杭州舉行，我國中華健兒總計500多名選手參加33種運動種類，包括棒球、籃球、足球、網球、排球、羽球、田徑、游泳、體操、舉重、柔道、射箭、電子競技…等，台灣運彩將依賽程逐場提供棒球、籃球、足球、網球、排球、羽球、桌球及電子競技等運動種類的投注，也會就多種運動種類提供冠軍及特別項目，希望大家可以一起來為中華隊加油。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

4年1度的亞洲運動會是亞洲地區規模最大的綜合性運動賽事，2022第19屆杭州亞運因新冠疫情影響延至2023舉辦，本屆賽事總計舉辦40 個運動種類，中華隊共參加其中33運動種類，包括1.水上運動(游泳、長泳)、2.射箭、3.田徑、4.羽球、5.棒壘球(棒球、壘球)、6.籃球( 5 x 5 籃球、 3 x 3 籃球)、7.拳擊、8.輕艇(靜水競速、曲道標竿)、9.運動舞蹈(霹靂舞)、10.龍舟、11.自由車(場地賽、公路賽、登山車)、12.馬術、13.擊劍、14.足球、15.高爾夫、16.體操(競技體操)、17.柔道、18.卡巴迪、19.武藝運動(空手道、克拉術、柔術)、20.智力運動(圍棋、象棋、西洋棋、橋藝、電子競技)、21.划船、22.橄欖球(7人制橄欖球)、23.滑輪運動(滑輪溜冰、滑板)、24.射擊、25.運動攀登、26.桌球、27.跆拳道、28.網球(網球、軟式網球)、29.排球(排球、沙灘排球)、30.舉重、31角力、32.武術及33帆船。中華健兒在2020東京奧運奪牌的運動種類羽球、舉重、柔道、體操、射箭、桌球、高爾夫、空手道、跆拳道、拳擊等以及國人期待的棒球等，都會是這次亞運的奪牌重點，值得國人關注。

這次的杭州亞運國內共有5家媒體提供轉播服務，包括中華電視、愛爾達、公視、東森及緯來，喜愛中華隊的朋友們在欣賞精彩刺激比賽的同時，也歡迎「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」，還有記得要上網登錄參加「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，中華隊每奪得1面金牌，即抽出現金新台幣5萬元1名；每奪得1面銀牌，即抽出現金新台幣3萬元1名；每奪得1面銅牌，即抽出現金新台幣2萬元1名，詳細活動辦法請至運彩官網參閱。