中華民國養豬協會18日進行理事長、理事改選，由屏東縣養豬協會理事長潘連周接任理事長，有農民指出此次改選當選者多為光譜偏藍或和藍綠關係都保持良好者，代表基層因農業部而翻盤。農業專家「Linbay好油」林裕紘表示，「補貼進口豬肉、補貼冷凍場不買豬」是基層豬農翻盤原因，因為農業部拿錢支持進口商、冷凍場，唯一的受害者就是豬農。

林裕紘21日在臉書粉專「Linbay好油」指出，養豬協會理事改選綠營大敗，而導致基層豬農翻盤的兩個原因就是「補貼進口豬肉」、「補貼冷凍場不買豬」。

林裕紘表示，4月8日毛豬價格達到歷史高點，規格豬平均破100元、平均價格也差點破百，要影響拍賣及零售價，就要從增加供應跟減少需求做起，「陳吉仲一方面說愛台灣本土農民，一方面出手打壓本土豬農的拍賣價格」。

林裕紘據8月21日的新聞指出，農業部推出進口豬肉補貼，5至9月間補貼5萬公噸，到八月已達約4萬公噸。林質疑，「政府不想如何提供本土豬農的供應量，反而想要主動增加進口豬肉的供應量，這不是被進攻型農業？什麼是被進攻型農業？」且專案進口豬肉5萬噸花了3億元，不過看起來沒有專案進口雞蛋荒謬。

而減少需求方面，林裕紘直言，農委會(農業部)政策是「業者不准買就好」，在4月11日至5月10日、5月11日至6月10日的兩個月時間，冷凍工會的業者如果與去年同期相比，有減少買豬量，農業部就補貼。

林裕紘也坦言，「冷凍肉廠怎麼不配合？政府又不是叫我不能買？是叫我少買。減量20%就好，農業部的要求就製造了價格的壟斷性，大部分的冷凍肉廠當然會配合，大家只買80%，需求就下降，所以價格就會降。買進來的豬肉更便宜，而且政府還會貼你錢，這麼好的事，大家怎麼不幹呢？」

林裕紘也計算，批發豬價從4月8日的破百元高點經過4個交易日就迅速跌12.04元，相當於豬農平均每一隻豬都少賺1563元；而冷凍場每隻豬少花1563元再加上政府補貼1500元，至少能多賺700萬，冷凍廠一定配合會政策，豬價就馬上狂瀉，「這就是農經博士的市場價格調控，果然有效又有力。」

林裕紘最後也談回豬協改選變天，唯一受害的當然是豬農，因為成本還是一樣高，賣豬的錢變少了，農業部補貼的幾億都跟他無關。飼料漲價他要吸收，小豬下痢、藍耳病的風險他要吸收，然後豬價漲不起來。結果農業部拿錢去支持進口商、冷凍場，「那麼這樣他們支持的下去嗎？」