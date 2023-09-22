國民黨總統參選人侯友宜美西時間20日參加僑宴，有一名驚喜嘉賓出席晚宴，就是侯友宜於「南非武官狹持事件」中被救出的小嬰兒查克Zach，今年已經26歲，與侯友宜在台上相擁，查克對侯表示，「你對我非常重要，沒有你我就不會在」。對此，資深媒體人謝寒冰21日就表示，「南非武官真的是亮點，年輕朋友不會有什麼印象跟記憶，我當年在現場，我非常清楚，很多人講說侯友宜都是裝的，但那一天在現場，他真的是把槍拿出去，一個人就走進去」，引發討論。

謝寒冰21日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「南非武官真的是亮點，年輕朋友不會有什麼印象跟記憶，我當年在現場，我非常清楚，很多人講說侯友宜都是裝的，但那一天在現場，他真的是把槍拿出去，一個人就走進去」，謝寒冰更強調，「我相信當時看電視的民眾，很多人都有看到，如果是現場看到那個畫面感覺真的是更震撼，因為現場的氛圍是肅殺之氣很強的，因為當時陳進興有可能殺害人質或是自我輕生，可能會出現這樣的狀況，因為當時他在台北市流竄的過程，是非常恐怖的，所以那一種感覺是年輕朋友不容易體會出來」。

最後謝寒冰也說，「侯友宜的名聲也是在這一戰建立出來，我認為這個小孩子這次跟他見面，一方面就是對他真的很感恩，另一方面是確實發生存在的事情，並沒有作秀的問題」。