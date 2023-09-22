進口蛋爭議越演越烈，農業部長陳吉仲19日召開臨時記者會為造成社會紛擾道歉，當晚8點則在臉書寫下2000多字長文並表示「我決定請辭」。而根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」在9月1日至9月20日，所搜集的陳吉仲與農業部的負面聲量數據，從結果可以看到，自9月15日農業部針對台農蛋品將巴西雞蛋效期標錯一事發布影片後，到20日陳吉仲請辭，負面聲量呈垂直線飆高，在這個月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量，難以平息民怨。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」搜集的數據可以看到，因進口雞蛋的爭議，讓陳吉仲被「炎上」，第一個負面聲量高峰出現在9月6日、9月7日，而因陳吉仲在記者會中嗆告國民黨台北市議員徐巧芯和國民黨前立委邱毅，單日負面聲量飆增到超過1.8萬則。而自9月15日農業部針對台農蛋品將巴西雞蛋效期標錯，加上9月17日有媒體爆出「陳吉仲請辭」，讓前行政院長蘇貞昌批評「放話者非常惡劣」，隨後行政院澄清已慰留陳吉仲，當時陳吉仲單日負面聲量達到2.7萬則。

而在9月19日陳吉仲晚間發文宣布請辭且不接受慰留，單日負面聲量仍創紀錄達到超過4.4萬則，在此之後，20日批評聲浪不斷，導致負面聲量又再度突破，高達4.9萬則，這也代表陳吉仲這個月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量，即便最後請辭斷尾求生，也難以平息民怨，負面聲量依舊連續數日突破新高。

該份報導最後更指出，根據網路數據分析結果，陳吉仲這個月起的負面聲量早就爆棚，說他是仇恨值最高的閣員也不為過，倘若綠營無視此況還繼續瞎挺，恐怕難以平息民怨，最終最傷的將會是賴清德的選情。