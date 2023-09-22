江姓男子與朋友王姓男子共組詐騙集團「搞錢要緊」，在新北市永和區租賃住宅套房當作詐騙機房，吸收年輕男女加入，以美女圖片誘使男性民眾「投資」詐騙，不法獲利數百萬。

法務部調查局新北市調查處與新北市刑事警察大隊、刑事警察局本月12日前往查緝，逮捕江男、王男等16人，複訊後新北地檢署聲請收押禁見江、王等4人裁准。

調查官與警方調查，江、王自今年5月起租用永和知名景點樂華夜市附近的住宅大樓套房當詐騙機房，組成「搞錢要緊」詐團。

詐團以網路美女圖加上機器「變音」偽裝成美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲女性，隨機找上男性民眾，培養戀愛氣氛後慫恿對方「投資」，邀請民眾下載「狐狸錢包」購買虛擬貨幣「BNB幣」，誆稱可以協助轉賣獲利，誘使民眾投資。

調警發現，其實虛擬貨幣「BNB幣」是江男創造的，當民眾受騙購買後，詐團便將上當民眾Line帳號封鎖。統計自調警查獲，共有約30人上當受騙，金額高達上百萬元。

調警調查，江、王兩人指導年輕成員從事詐騙，還成立「別再當窮鬼」群組，提供教戰手冊教導詐騙技巧，連如何滅證、串供都列入教戰，兩人還指導成員善用提審阻撓司法機關辦案。

調警本月12日經新北地檢署檢察官指揮，兵分多路搜索詐騙機房與王、江兩人住所等多處，拘提王等16人到案，檢方複訊後認為王、江等4人涉嫌詐欺等罪嫌重大，且有串供之虞，向法院聲請收押禁見裁准。

新北市調查處說，近年來電信詐騙猖獗，將持續查緝集團詐騙機房，降低犯罪損害，維護民眾財產安全。