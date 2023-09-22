美國總統拜登與巴西總統魯拉，20日在紐約會晤並舉行記者會。

今年11月將滿81歲的美國總統拜登，周三（20日）於紐約出席聯合國大會期間與77歲的巴西總統魯拉同台時又犯糊塗，上台時險些撞倒會場的巴西國旗，離場之前竟未與魯拉握手，魯拉為此明顯不悅。

美國《紐約郵報》21日報導，拜登（Joe Biden）20日在聯大場邊與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會晤，並共同召開記者會。拜登步上舞台時險些把7呎（約213公分）高的旗桿撞翻，這座旗桿安置的是巴西國旗，國旗明顯晃動，拜登伸手扶了扶旗桿之後踩著小快步走向講台。

拜登先致詞，漫無邊際講了一堆與重建美國經濟願景有關的內容。致詞結束時，站在右後方旁觀的魯拉拍了拍拜登的肩膀，展現善意。輪到魯拉致詞時，拜登顯然沒辦法搞定口譯裝置的耳機線，貌似心不在焉。魯拉立刻注意到這個詭異狀況，臨時問了一句：「你聽得到我說話嗎，拜登總統？」

美國總統拜登在這場記者會多處出包，惹得巴西總統魯拉明顯不悅。

魯拉接著說「這對巴西、對美國而言是歷史時刻......」，眼見拜登沒反應，魯拉似乎沒了耐心，再問一次「拜登總統，你聽得到我說話嗎？」，拜登這才點頭咕噥回應。魯拉轉身面向拜登，說：「聽得到？很好。」

魯拉繼續致詞之際，拜登低頭繼續對付口譯機與耳機線，耳機一度從他耳朵落下，他理順了耳機線之後才把耳機塞回耳朵。魯拉致詞結束時，拜登喊道「講得好！」並與魯拉握手。

最後由國際勞工組織祕書長洪博（Gilbert Houngbo）致詞。洪博講到一半，拜登卻彎下腰，緩緩從地上撿起一只文件夾。

記者會結束，拜登與洪博握手，魯拉在旁鼓掌；接著，洪博與魯拉握手，這時拜登卻朝觀眾席微微揮手，行了個彆扭的舉手禮又趕緊豎起大拇指，彷彿拿不定主意要敬禮或豎起拇指。魯拉正準備朝拜登走去時，拜登竟轉頭就走、緩緩離開舞台，未與魯拉握手。被拜登晾在台上的魯拉面有慍色，甚至抬起胳臂揮了揮表達怒氣，從舞台另一側離場。

魯拉致詞時，拜登似乎有些心不在焉。（路透）

《紐約郵報》已請白宮與巴西外交部置評此事，尚未獲得回應。

拜登是美國歷史上最高齡的總統，也是第一位在任期內年過8旬的總統。他的年紀愈來愈大，步履蹣跚甚至跌倒、忘東忘西、口誤失言、舉止怪異的次數不少，許多人質疑他競選連任是否合適。

拜登與魯拉同意加強兩國合作，並肩承諾從數位產業、綠能轉型創造更多薪酬優厚的工作機會。拜登說，美國與巴西合作促進勞權提升，也歡迎其他G20國家加入。魯拉表示，世界各地民主政體遭遇威脅，維護勞工權益、幫助勞工家庭更顯重要。魯拉強調，巴西與美國要建立的不僅僅是雙邊關係，而是要打造信任關係，為美國、巴西平等夥伴關係開創新時代，「貧窮與不平等對誰都沒好處」。