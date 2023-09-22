波蘭與烏克蘭爭執擴大，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）日前表示不再提供烏克蘭武器，但波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天聲稱總理的話被誤解了。

法新社報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，波蘭一直力挺烏克蘭，也是烏克蘭主要的武器供應國之一。

但莫拉維茨奇20日表示：「我們將不再轉移武器給烏克蘭，因為我們目前正在以更現代化的武器武裝波蘭。」

波蘭政府今天承諾會履行與烏克蘭之間現有的軍備供應協議。

政府發言人穆勒（Piotr Muller）說：「波蘭只會執行先前商定的彈藥和軍備交付，包括那些源自於和烏克蘭簽署的合約。」

然而杜達主張：「總理的話被以最糟糕的方式詮釋。」

杜達告訴TVN24電視台：「依我看來，總理指的是，在我們進行波蘭軍隊現代化的同時，我們不會把目前採購的新武器轉移給烏克蘭。」

波蘭已與美國、韓國等國家簽署多份軍備協議，訂購了K2「黑豹」戰車與K9自走砲等韓國武器。

杜達說：「我們從美國與韓國收到新武器的同時，將釋出波蘭軍隊目前使用的武器。或許我們會移交給烏克蘭。」

除了供應自己的武器，波蘭也是美國與其他西方國家將武器送往烏克蘭的重要中轉國。波蘭也接納了大約100萬名烏克蘭難民，這些難民因多項國家援助而受益。

波蘭與烏克蘭目前關係緊張，源於波蘭為了保護國內農民而禁止烏克蘭穀物進口。（譯者：楊昭彥）1120922