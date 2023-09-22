中國最知名的白酒貴州茅台與規模最大的連鎖咖啡店瑞幸咖啡最近進行一項精彩的合作，聯手推出「醬香拿鐵」一炮而紅，首日賣出542萬杯，不只衝上微博熱搜，也成為品牌行銷的經典案例與民眾的熱門話題。雖然茅台的味道並不受一般年輕人的喜愛，但他們仍勇於以市民價格淺嚐一下這款傳聞中最受官員們喜愛的珍釀，除了好奇，更體驗一下掌握或接近權力到底是何滋味。

雖然瑞幸咖啡聯合創始人兼CEO郭謹一表示，他們與茅台兩方團隊緊密合作，經過多輪嚴格的測試和調整，才有醬香拿鐵最終的問世，而命名為「醬香」，則是因為茅台屬於白酒中的醬香類型。這款醬香拿鐵並非拿茅台酒往咖啡裡滴上幾滴，而是寧夏產制的濃稠「厚奶」中添加了少許酒精度53%的茅台酒，將調製過的厚奶加入咖啡，喝起來可以感受到茅台酒的香味。雖然茅台酒市售價格極高，但經過奶水與咖啡的稀釋，使得這杯名為「醬香拿鐵」的新飲料能以極為親民的19元人民幣（約合台幣80元）售價供應。

「醬香拿鐵」的新飲料以極為親民的19元人民幣（約合台幣80元）售價供應，引起許多消費者好奇。（圖／新浪網）

曾因財務造假而在美股下市的瑞幸咖啡近幾年來穩定發展，在中國的門市已超過萬家，門市數量與公司的營收都超越了星巴克。在一萬多家門市與網路炒熱話題的強勁行銷下，首日就賣出542萬杯，銷售額破億元人民幣（合台幣4.25億元）推高瑞幸股票在美國櫃檯買賣的粉單市場價格大漲5.07%。隨後瑞幸又以「年輕人的第一杯醬香拿鐵」、「秋天第1杯咖啡」創造話題，連日登上微博熱搜榜。商業界隨即對瑞幸與茅台的合作給予高度評價，稱之為極佳的創意與成功的行銷，跨界合作、市場創新、勇於冒險等各種恭維之辭滿天亂飛。

令人意外的是，醬香拿鐵的銷量跟它的評價呈現兩極分化，雖然單日銷售額破億，但幾乎所有因好奇而前往品嚐的顧客都認為它的味道「令人作嘔」。許多網友甚至一致地描述它像「一個大男人喝酒喝多了想吐，一不小心吐在了你嘴裡的那種感覺！」而即便消費者如此瘋狂吐槽，瑞幸的醬香拿鐵還是賣到斷貨。

大陸網友拍攝家人首次試喝醬香拿鐵時臉上的痛苦表情。（圖／微博）

行銷業者分析稱，醬香拿鐵之所以熱賣，並不是因為它不可或缺或是味道如何迷人，而是因為茅台酒的價格與名氣。以最低等級的飛天茅台來說，其定價1499元人民幣（約合台幣6360元），但由於相當稀缺，實際售價都將近定價的一倍。一般人當然是喝不起，買來通常都是送禮，尤其是送官員。民間企業界的富豪們多半喜歡蹭洋味兒喝高價紅酒或香檳，茅台這類高價白酒主要還是官場消費較多，因此茅台也有「買的人不喝，喝的人不買」的說法。由於量少、價高、位尊，茅台已不僅是奢侈品，更成為與官場打交道或是官員間交流的重要媒介，帶有濃重的權力色彩，是區隔統治階級與被統治階級極具象徵性的圖騰。

醬香拿鐵之所以熱賣，並不是因為它不可或缺或是味道如何迷人，而是因為茅台酒的價格與名氣。（圖／中新社）

用茅台酒做大眾化的商品其實也非瑞幸咖啡所獨創，2022年，貴州茅台和蒙牛集團亦曾聯手發佈過跨界產品茅台霜淇淋，也獲得超過2億元人民幣（約合台幣8.5億元）的銷售業績。今年2月廣州茅台霜淇淋旗艦店曾出售直接添加茅台酒的美式咖啡，每杯售價28元人民幣（約合台幣120元）；另有售價42元人民幣（約合台幣180元）茅台拿鐵，每杯含有1.8ml的53度飛天茅台酒，其他咖啡產品額外加付12元也可以添加1.8ml的飛天茅台酒。此外，貴州茶飲店也賣加了茅台的貴陽冰茶，每杯可以現場加一個茅台酒杯（約8ml）的茅台酒，售價73元人民幣（約合台幣310元）。這些都是飲料店商家自發性的促銷行為，瑞幸咖啡結合茅台酒的構想，有可能就是來自這些商家。

絕大多數的消費者表示他們嘗試摻了茅台酒的醬香拿鐵主要原因是「好奇」。（圖／中新社）

其實酒與咖啡的融合在西洋的飲料中相當常見，有些國家常會將咖啡與各種不同的烈酒與糖漿、鮮奶油混合，製作出有獨特風味的飲料，例如愛爾蘭咖啡；也有些酒廠製作咖啡風味的利口酒，多用於調製雞尾酒；意式咖啡也常與高度烈酒混合，如Sambuca或Grappa；東歐冷萃咖啡與伏特加的組合也頗有特色；比較常見的則是威士忌酒漬咖啡豆，台灣大賣場裡很容易買到，有多種不同威士忌酒香可選擇。這些融合酒與咖啡的例子不如茅台加咖啡那麼轟動，但它們展示了人們對不同飲品創新和嘗試的精神。差別在於其他國家在咖啡裡加酒是各種新的味覺嘗試，中國的風格則完全不同，如果真要考究它的味道，只能說是權力的滋味吧！

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