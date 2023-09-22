美股主要指數今天大跌，因美國聯邦政府可能停擺，讓煩惱高利率的投資人又多一層憂慮。

道瓊工業指數下挫370.46點或1.08%，以34070.42點作收。

標準普爾500指數挫跌72.20點或1.64%，收4330.00點。

科技股那斯達克指數下跌245.15點或1.82%，收13223.98點。

費城半導體指數下滑59.95點或1.76%，收3338.85點。（譯者：楊昭彥）1120922