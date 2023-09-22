美國北卡羅萊納州一名47歲男子2022年9月因對路況不熟，遵循導航指示行駛，卻從一座斷裂的橋樑連人帶車墜落溪流，不幸溺斃。他的家屬接獲噩耗悲慟不已，認為是因地圖資訊久未更新才致意外發生，最近正式提告Google公司。

根據《每日郵報》報導，育有2名孩子、家庭美滿的帕克森（Philip Paxson），去年9月去完女兒的生日派對，回程途中由於天氣不佳且對路況陌生，開啟Google地圖導航卻被帶到斯諾溪（Snow Creek）一處失修多年的橋上，並在沒有任何提示聲響的狀況之下，連人帶車掉入水中，讓他因此溺斃。

帕克森不幸過世，家屬悲慟不已。（圖／翻攝自社群平台X）

家屬接獲帕克森離世的噩耗悲慟不已，妻子艾莉西亞（Alicia Paxson）指出，目前年幼的女兒還不知道父親的確切死因，唯有不斷追問，讓她實在不知怎麼回答，也很無奈丈夫會因意外喪生，「即使已是成年人的我，仍不理解為何負責GPS導航和維護橋樑的人，竟然如此不顧他人性命。」

與此同時，家屬並於今年9月19日正式提告Google公司，訴訟文件揭露，該座橋樑2013年失修至今，曾有多民民眾針對相關問題回報Google公司，卻都一再遭到漠視。此外，當地公路巡邏隊指出，該座橋樑不被地方或州政府維護管理，最初的開發商已經倒閉。

Google公司發言人透露，「對於帕克森一家經歷的變故深表同情，我們的目標是在地圖提供準確的路線訊息，目前還在審查該起訴訟。」

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