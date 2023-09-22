「為什麼還要出租呢？」一名女網友表示，原本的住處由於漏水需要整修，退租後和家人住進新家不到2個月，卻被房東稱要「賣房」為由要求搬走，但因她的家庭經濟情況不佳，母親又需照顧，面對這個突然的決定，實在不知如何是好，決定發文求助，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，已和家人住在原本的地方10年左右，但因客廳、房間一遇下雨就會漏水，後來房東就在房子整棟整修的一個月前，要求他們盡快退租，所幸他們也在近2週後找到一間滿意的住所，除了冰箱、洗衣機、書櫃等大型家具交給搬家公司，其餘都由家人合力搬到屋子。

不料，原PO才和家人住進新家不到2個月，就被房東要求搬走，對方說是準備賣房，還會不斷來電提醒，讓她不解當初為何還要出租？同時非常無奈，並稱自己是屬低收入戶的單親家庭，母親領有身心障礙手冊，又因糖尿病與出過車禍，導致不能久站，目前沒有任何工作，「房東算是提前一個月跟我們說要請我們搬家，那如果我們找不到，他還能強制我們搬嗎？」

原PO非常無奈，發文詢問網友意見。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發討論，網友紛紛表示「妳的契約，寫的『得解約』還是『不得解約』？『得解約』就是這樣，『不得解約』就可以繼續住」、「既然你們沒有法定可提前終止租約的狀況，就是看合約。如果合約中寫『得』提前終止租約，那房東可以請你們搬；如果沒有，他不能強制你們搬，要是他還是堅持想要你們離開，他必須跟你們談條件，付你們違約金或提供其他好處，讓你們同意終止租約，當然你們可以不同意，堅持住到租約期滿」、「之前有看到有人說『買賣不破租賃』，妳可以往這個方向確認」、「如果是真的要賣房，空屋讓人看房是最好，不然妳跟房東說，可以有固定時間配合仲介帶看，直到你們找到新的租屋處」、「建議妳可以去崔媽媽基金會詢問，我看很多卡友推薦有租屋糾紛或疑問可以諮詢」。

更多 CTWANT 報導