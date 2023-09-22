大陸福建省三明市24歲部落客吳木良（化名），日前協助同村的14名長者拍攝遺照，此舉是因想到爺爺過世當下，卻連一張像樣的照片也找不到，包括後來奶奶相繼離世的好友也有類似情況。身為晚輩的他，為了避免重蹈覆轍，也因受到奶奶啟發，決定透過相機紀錄他們最美的樣子。

根據陸媒《北晚在線》報導，吳木良自從2022年回到老家的村莊，常在社群平台分享他和78歲奶奶同住的點滴，結果某天吳木良就被奶奶問及，「可不可以給我拍一張好看的照片，等我走了以後可以用來當遺照。」

此話一出，吳木良內心百感交集，不禁想到10年前爺爺過世，家人就連一張滿意的照片都找不到，因此爺爺的葬禮就也沒有出示遺照。身為孫子他，後來便在社群平台翻出一張爺爺的照片，將其修復過後拿給奶奶，藉此彌補當年遺憾。

吳木良並指，自從回到老家以後，看到同村陸續過世5、6名長者，而且都是奶奶的朋友，他們的家屬竟也碰上類似爺爺當年的情況，因找不到適合照片，遺照不是和身分證一樣，就是透過其他影像擷取而成。為了避免往事重演，吳木良決定要趁現在紀錄奶奶最美的樣子，後來也因受到奶奶的啟發，決定協助同村的其他長者照相。

吳木良表示，此舉是想記錄奶奶當下最美的樣子，也為彌補當年爺爺過世的遺憾。（圖／翻攝自微博／央視網）

當下奶奶看到照片非常滿意，於是叫來許多同村好友，進入吳木良在村口搭起的簡易工作站拍照，前後一共聚集了14名長者，年紀最大的已有83歲，最小的則有50歲。吳木良提到，當時爺爺、奶奶看到鏡頭都很高興，比較困難的部分則是，可能爺爺會說頭髮不順，要回去梳梳頭；奶奶可能會說想要回家換頂漂亮的帽子，因此等待爺爺、奶奶梳妝打扮的時間，遠比正式拍攝的時間還長。

吳木良透露，此次拍攝完成之後，會將成品裝上相框，親手送給每一個人。與此同時，他以「我幫全村的老人，拍好了遺照」為題，分享此次照相過程，已在社群平台引發網友熱議。

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