外國一對夫妻某次帶著剛出生的兒子去英國諾福克（Norfolk）家庭旅遊，不料，兒子突然臉色「發灰」，送醫後竟被診斷出罹患危及生命的疾病，讓他們頓時陷入了一場惡夢。

據《鏡報》報導，來自英國的瑞秋米爾班克（Rachel Millbank）與丈夫提姆（Tim）有一名剛出生不久的兒子艾略特（Elliot），他們在第一次家庭旅遊時帶著艾略特出遊，第二天一早卻看見艾略特沒有反應，且臉色發灰，瑞秋立刻帶著兒子前往醫院急救，深怕再拖下去孩子會沒命。

根據報導，艾略特被診斷出有嚴重致命的肺炎和敗血症，而且產生了耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)，是一種對抗生素有抗藥性的細菌感染。瑞秋表示，艾略特當時的情況非常糟糕，一發現異狀後就馬上送急診室，不過卻花了很長一段時間才順利得到治療。

當時瑞秋一家要去家庭旅遊，因此在出發前就帶著艾略特先去看醫生檢查身體，確認無恙後就前往諾福克度假，不過隨著艾略特病情惡化，她和丈夫就頓時充滿恐懼。

艾略特在2019年3月首次進到醫院就醫，這對家屬來說也是個長期抗戰，瑞秋和丈夫回憶，艾略特剛出生時有出現一些感冒症狀，像是胸悶、咳嗽和鼻塞等。

瑞秋表示，他們剛抵達醫院時，艾略特昏昏欲睡，直到凌晨時發現他有呼吸困難以及鬥雞眼的症狀，而且四肢都像胎兒一樣縮在身體裡。「我們不知道發生了什麼事，但是也非常害怕失去他。很多醫生和護士同時在艾略特身邊來回走動，那真的是一段可怕的時光。」

兩周後因為艾略特病情嚴重，陷入昏迷，因此瑞秋把他轉院至劍橋的阿登布魯克醫院。瑞秋心中非常掙扎「我看著他閉上眼睛，不知道他的眼睛是否會永遠不再睜開。」在艾略特被診斷出耐甲氧西林金黃色葡萄球菌後，她和提姆就被要求使用含有藥物的洗髮精，以確保身上沒有該病毒，不過他們很疑惑病毒是哪裡來的，因為艾略特當時只有10周大。

在轉院後幾天，艾略特有好轉的現象，例如肺炎腫塊縮小，也從昏迷中甦醒，不過同時因為艾略特不再使用嗎啡，因此醫生會更加關注艾略特的情況。

據報導，艾略特終於在同年4月出院，現在他已經4歲也已完全康復，雖然胸部少有不少因為開刀造成的疤痕，除了偶爾感冒外，並沒有影響到他的生活。目前提姆也為了救艾略特的團隊「病童信託基金」募款，並且接受整個9月跑100英里（約160公里）的挑戰，目前為止他已經募款到1700英鎊，更重要的是呼籲大家要提高孩子有生病徵兆的警覺。

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