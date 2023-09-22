知名作家李昂（施淑端）表示，最近為了將在法國巴黎發表的新書忙碌，加上本身就有高血壓，因此「真的是累壞了」。而她20日在搭台北捷運期間，由於看到3名年輕人都不願讓座，不禁怒批「三白眼的女生，真正的觸怒了我」，並將對方照片曝光，同時呼籲市長蔣萬安給個說法。對此，醫師王樹偉反指，見到赫赫有名的作家，怎麼可以不立刻跳起來，「人家可是為了10月的巴黎非常勞累，台北淡水這段路程都沒辦法好好站著啊！為國爭光知不知道！」

李昂在臉書發文指出，最近她在拍一部英文紀錄片，又為10月將在法國巴黎發表的新書忙碌，但因原本就有罹患高血壓，身心極度疲憊之下，當天搭上台北捷運忠義站，準備去見一名遠從波蘭來台的教授。

不料，李昂才剛上車準備請讓座位，就被一名坐在博愛座的男子吸引注意，「年輕、帶著耳機正在聽音樂，露出非常享受的表情。我跟他說話的時候他才把耳機拿下來。知道我要求他讓座的時候，露出一副你奈何不了我的表情，對我說：『他身體不舒服。』不管我相不相信，我尊重他，如果他選擇說謊的話，那也是他的決定。」

李昂轉移目標，發現坐在博愛座另外一邊的2名年輕女子，於是再度開口請求讓座，「請問她們能不能讓座一下，因為是博愛座，得到非常藐視、翻白眼的回答，連話都不肯說。」此時一名坐在自由座的50多歲女子，見狀站了起來說要讓座，但被李昂婉拒，「因為她看起來也是有坐下來的需要。」

後來李昂選在北投站下車，「這裡是紅線的另外一個起站，基本上都會有位子坐。可是這樣一折騰，我慢了差不多15分鐘才到101跟那個波蘭教授見面。因為遲到，找了一陣子，才見到彼此。」但因她對2名年輕女子大翻白眼的態度非常感冒，事後不僅曝光對方照片，又更痛批，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼！我的年齡？那當然是年長，而且因為我10月1號要到巴黎新書發表，忙到老實說身體不是那麼舒服。」

李昂相當不滿2名年輕女子的態度。（圖／翻攝自臉書／李昂）

李昂並指，「只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我。」與此同時，她也盼蔣萬安給出一個博愛座的使用方式，「隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會越來越多。那麼，我們是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？我要強調一下，這畢竟是博愛座，不是一般的座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準。」

李昂還原來龍去脈。（圖／翻攝自臉書／李昂）

不過，李昂的一番說詞，引起王樹偉也在臉書發文反酸，不讓博愛座的3名年輕人真不應該，「見到赫赫有名、人盡皆知的作家，怎麼可以不立刻跳起來，把椅子擦乾淨請她上座？人家可是為了10月的巴黎非常勞累，台北淡水這段路程都沒辦法好好站著啊！為國爭光知不知道！」他也強調，年輕人不管上學多早、念書多辛苦、補習到多晚，或是月事來肚子不舒服，只要有被行走自若的「大人」問及博愛座為何不讓位？一定記住「博愛座是他們專屬的對號座，不管他們多中氣十足身體硬朗，只要他們覺得你們要讓位，就是要讓」，不然下場就是被寫出來，並遭一群擁有同樣認知的人奚落。

王樹偉指出，「博愛座不是給有需要的人坐，是給那些覺得自己應該要坐的人，這位知名作家年紀大了，或許混的不大好？很累卻沒錢坐小黃，只能上捷運討位子，下次遇到記得要立刻跳起來，座位擦乾淨請她上座。」他也提醒民眾，要將這些當成磨練，以後人生要混好一點、健康一點，「至少要比她健康就是了，無論是身體，還是心理。」

針對李昂的舉動，王樹偉發文諷刺。（圖／翻攝自臉書／Dr. 王樹偉 Tree）

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