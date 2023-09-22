國道三號北上144公里、苗栗通霄路段， 今（22日）凌晨3點一輛聯結車疑似是因為精神不濟，大貨車失控衝破護欄掉落右邊邊坡。聯結車再衝撞內側護欄，車子翻覆。目前國三北上苑裡－通宵路段封閉。

高速公路局中區養護工程分局表示，國道三號北向144k於09月22日(星期五)03時23發生車禍，聯結車車追撞大貨車，翻車事故佔用北向全車道及南向內2車道，目前北向主線全車道進行處理，暫時無回堵，請用路人注意路況改道行駛。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第2大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。