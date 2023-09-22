中秋節準備烤肉嗎？千萬別踩「食安地雷」！其中最危險No.1就是組合肉，「組合肉含有磷酸鹽添加物，容易藏細菌，一不小心就可能導致食物中毒，長期食用更會添加心血管猝死風險。」專家提醒，相較於天然肉品，組合肉外觀明顯沒有肉絲的纖維，而且筋肉分離不太自然，無論是廉價或高檔的肉品，都可能是組合肉，建議挑選時要睜大眼睛。

營養師程涵宇表示，組合肉早在18年前就出現，是以肉類為主原料，經過組合、黏著等方式加工製造的產品，例如以豬肉切片為原料，將所有肉片黏著加工，就屬於組合肉。「因為是拼湊而成，加工過程中會增加細菌接觸的機會，如果烤肉的時候沒有烤到全熟，而組合肉藏有沙門氏菌，就會大幅提高細菌性食物中毒的機會。」

許多人喜歡以生菜包肉食用，專家建議要徹底清潔生菜，降低腸胃炎風險。（圖／報系資料照）

為避免消費者在不知情的狀況下吃下組合肉，食藥署規定組合肉應標示「重組」。除此之外，程涵宇也建議仔細觀察肉品的外觀，「100%的原肉，油花天然、每一塊肉都有些不同，而組合肉外觀看來不自然，肉絲纖維不明顯，且筋肉略為分離。」

除了組合肉，帶骨雞肉、生菜也同樣藏有細菌風險。「以帶骨雞翅或雞腿為例，烤肉時容易烤不熟，可能帶有大腸桿菌、曲狀桿菌，而曲狀桿菌是全世界最常造成細菌性腸胃炎的人類致病菌之一。」程涵宇說，感染曲狀桿菌導致食物中毒後，皆有可能引發手腳麻痺、呼吸困難等格林-巴利症候群，而兒童的風險又較高。

另外，腸道出血性大腸桿菌導致的食物中毒，在兒童患者中併發溶血性尿毒症候群的比例也很高，甚至會引發腎功能障礙、意識障礙並導致死亡。所以建議帶骨雞肉先燙過再烤藉此降低感染細菌的風險。至於生菜，若不想吃完拉肚子，建議要流水浸泡清洗15分鐘，並用可食用冷開水沖洗後再食用。

中秋烤肉時也可試著降低各種紅肉的攝取，雲林基督教醫院營養主任林旻樺表示，食用紅肉如牛肉、羊肉、豬肉等，可能會增加患結直腸癌、胰腺癌和前列腺癌的風險，建議採取地中海飲食，多攝取全榖雜糧類、橄欖油、和大量的蔬菜，尤其是番茄、洋蔥、大蒜和香草草本植物調味，如薄荷、迷迭香、歐芹。蛋白質選擇順序最優先選擇豆類，其次魚類、雞肉，紅肉則建議少吃。

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