最受歡迎的月餅莫過於蛋黃酥，業者更創新推出菠蘿蛋黃酥成為最新人氣商品，但專家提醒，相較於一般的蛋黃酥，菠蘿蛋黃酥最可怕的是飽和脂肪高出1.5~2倍，可能會增加中風機率。另外，雞皮、牛五花、豬五花這3類肉品的熱量、脂肪都超高，長期攝取也會增加血管硬化風險。

營養師高敏敏表示，根據過往的營養門診經驗，每逢中秋節過後，患者體重平均會增加2公斤、血糖血脂也都一起上升，主要就是月餅的熱量與脂肪量都很高，建議切片與親友一起共享。以最受歡迎的蛋黃酥為例，營養師程涵宇分析40家受歡迎的烘焙業者，發現熱量最高的是金葡萄的蛋黃酥，一顆就有328大卡，排名第二是吳寶春320大卡，第三是陳耀訓316大卡。

雞皮是烤肉食材中熱量No.1，尤其9成熱量都來自於油脂，吃多了會傷害血管健康。（圖／報系資料照）

程涵宇說，蛋黃酥熱量最高的是外層的酥皮，它的油脂來源是飽和脂肪，過多的飽和脂肪與血管硬化、中風、心臟病等有關，也會使肝臟產生膽固醇，造成壞膽固醇上升。而最近很受歡迎的菠蘿蛋黃酥，是在蛋黃酥外再鋪上一層菠蘿皮，雖然熱量沒有增加很多，但菠蘿蛋黃酥的飽和脂肪含量較高（約8g），約比傳統蛋黃酥高出1.5~2倍，如果已有心血管問題，就不建議攝取過多。

另外，程涵宇也評選出烤肉肉品熱量的前三名，分別是雞皮513大卡、牛五花430大卡、豬五花405大卡。「以雞皮來說，90%的熱量都來自於油，牛五花與豬五花也差不多，8成熱量也來自油，換句話說，不僅熱量高、脂肪量也相當高！」程涵宇說，肉類通常含有豐富鐵質，但上述這3類肉幾乎都不含鐵質，反而是過多的油脂導致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，更會使血液中的壞膽固醇上升，也會造成脂肪肝、痛風等問題。

中秋節過後，若想快速消除多出來的肥油，程涵宇建議每天喝水2000毫升，增加身體代謝力，同時不喝含糖飲料，採取減醣飲食或間歇性斷食法如168或52斷食法，但也提醒並非所有人都適合斷食，例如孕婦或哺乳期婦女、12歲以下兒童都不建議，其他如年長者、慢性病患、心血管疾病患者、腸胃疾病者也需要和醫師與營養師先討論。

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