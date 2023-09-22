藍正龍執導第二部台片《成功補習班》改編自他的真實經歷，片中有他珍貴的青春時代，以及他的恩師陳俊志對他的影響，對他的意義格外重大。他接受時報周刊CTWANT專訪時透露，「做自己想做的事真的很快樂、很幸福，但帶給我多少快樂就有多少痛苦。」坦承圓夢過程中失去不少朋友，親近的人的背叛，讓他心痛到躲進廁所裡放聲大哭，「怎麼會像變了一個人一樣。」

為了拍《成功補習班》，藍正龍感受到巨大的痛苦，但相對也帶來快樂。（圖／林士傑攝）

藍正龍為了拍《成功補習班》，自己籌資砸了1200萬，期間又遇上資金卡關9個月，不難想像他壓力有多大，他自嘲為了拍片，壓力大到頭髮都白了，「拍完覺得白頭髮要衝出來，終於知道什麼叫做一夜白髮。」

他坦言為了拍片吃了不少苦頭，甚至是失去很多朋友，「我沒辦法想像，當現實跟利益產生的時候，我認識的人，怎麼就變了一個人。尤其還是在最重要的時刻，那真的很痛。」那種心痛讓他躲進廁所裡大哭一場，對人的信任感也瞬間崩塌，「我覺得我的人生好像毀了，我還要再相信人嗎？」

拍《成功補習班》期間遇上資金卡關，藍正龍壓力大到一夜白髮。（圖／林士傑攝）

他自己親身走一遭，同時體會真正圓夢的滿足感，也遇上關鍵時刻親近的人的傷害，他無奈說道：「只有最了解你的人，會傷害你最深。」問他如何走出低潮？他說自己從小愛打球，骨子裡就是不服輸，他能做的就是重新再去拜託人、籌錢，最後終於拍完電影，「我不是聖人，但是我要跟很多人說我做完了，謝謝你當初背叛我。」

靠著不服輸的個性，藍正龍最後終於拍完電影，除了感謝幫助他的人，他也感謝當初背叛他的人，迫使他更努力完成作品。

圓夢旅程有苦有樂，也替他人生上了紮實一課，他說生命中的各種離別，帶來難以承受的痛，其中也包括恩師陳俊志的離開，「對於生命離別，是我的痛，生命沒了就沒了不著痕跡，力道大到覺得很像自己骨肉分離，手臂像被剁掉一樣。」現在的他，恢復單身後既是爸爸、也是導演和演員，他自問自己圓了夢想快樂嗎？他說既幸福但也痛苦，「但人生不能只有悲傷，痛跟快樂並存，你的生命才有意義。」

《成功補習班》9月22日上映