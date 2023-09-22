藍正龍執導台片《成功補習班》改編自他的青春時代，找來新生代演員詹懷雲、邱以太演出，片中雙帥有夜店的男男吻戲，還有懵懂的性向摸索，藍正龍接受時報周刊CTWANT專訪時，也透露曾跟男性好友有過一段差點擦槍走火的經歷，他當時對好友舉動傻爆眼，驚呼：「你在做什麼？」也意外成為片中的靈感來源。

藍正龍透露以前曾因為天氣熱，去國中好友家蹭冷氣，睡到一半突然感覺到頭上一陣異樣的撫摸，「我覺得頭癢癢的，張開眼發現他在摸我的頭，是以撫摸女生的某個部位的摸法。」他立刻就往對方下體一看，還疑似起了生理反應，他當下對好友舉動超傻眼，看著對方說：「你在做什麼？」對方恍惚之間回答說：「沒有啊，我在做夢。」國中男生的春夢也成了他寫劇本的靈感來源之一。

藍正龍說起小時候也曾發生與同性有過特殊的經歷，成為他寫劇本的靈感來源之一。（圖／林士傑攝）

藍正龍笑說當初寫《成功補習班》劇本的時候，他就想起這段經歷，疑惑：「如果我摸回去，我們還是朋友嗎？」還爆料共同編劇一直想把片中他的角色「掰彎」，「我那時候就一直卡住，覺得這樣就不original了啊，我還是直的！」

藍正龍以前總是沈默寡言，現在卻變成了侃侃而談、願意分享感受，甚至是劇組演員侯彥西、詹懷雲、邱以太等人大力稱讚的「暖男導演」，改變之大身邊的人都有感受。他表示對於敞開心胸，一定會掙扎，但自從開始當導演以後，他了解到：「我好像把話講清楚比較好，大家比較好做事，我就開始培養這個習慣，盡量不帶情緒地說出來。」

過去的藍正龍是省話一族，隨著年紀與身分的轉變，如今的他變得很能表達、願意分享內心感受。（圖／林士傑攝）

加上他又升格當爸，他苦笑說，小孩子時常需要時間好好教育、好好解釋，「我當爸爸的時候，這輩子不知道可以有那麼多耐心。我現在承受度變得很寬，就算要爆發還是會面帶微笑，工作再怎麼需要耐心，也不會像在家一樣。」笑喊當爸以後讓他紮實地上了一課，多了耐心也磨練了脾氣。

他承認拍《成功補習班》既是圓夢的同時，也是在向自己的青春時代告別，但這樣是不是也是懷念過去、認老的一種？他大方承認：「對啊！我想跟自己的年輕時代說再見，告訴自己，藍正龍不要再那麼幼稚了，要更理性面對所有的事情。」

雖然有滿腔的導演夢想，不過藍正龍也笑說「找不到錢」是個大問題。（圖／林士傑攝）

既然完成夢想了，會不會有失落感？他像個小孩一樣，帶著笑容小聲說：「我下個劇本已經寫好了。」一點也不擔心找不到新目標。難不成就這樣繼續當導演？他倒是大方回應，笑說：「喔！沒有，我找不到錢啊！」聽得出他也知道自己只要一進入導演夢，理性就會被他不自覺擺在身後，未來只要能克服錢關，導演路就會繼續堅持下去。

《成功補習班》9月22日上映