雞蛋進口事件引發食安疑慮等諸多爭議，農業部次長杜文珍表示，目前液蛋都在有效期限內，而且有的是在畜產會監管倉庫中，並未流出市面。媒體人吳子嘉認為，這代表杜文珍已經有了後續計畫，可能早就想好要銷毀掉進口蛋。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，農業部次長杜文珍稱，現在所有液蛋都在倉庫中，還沒有流出去，這代表她已經有了後續計畫。我們公務員超厲害的，杜文珍是管畜牧的次長，負責雞蛋管理，她難道不知道，你問她的是什麼問題？所以她前兩天就已經跟你講，她要銷毀。質疑她早就想好要銷毀掉雞蛋，所以先報5000多萬顆蛋，再來還有3000萬蛋，總共有8000多顆蛋，全部銷毀掉。

吳子嘉接著指出，一般我們的食品安全，或是我們有毒品甚或有犯罪行為，檢察官對犯罪物件貼封條，先扣押先做處分。結果現在沒人管，也沒人處分，可好整以暇地把蛋銷毀掉，就沒事了，毀屍滅跡，不就完了嘛。

吳子嘉點出，原來8000萬顆巴西蛋很麻煩，還要賣、洗選、做液蛋，還要食品安全檢查，現在通通不用了，上個禮拜就說要銷毀蛋了。

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