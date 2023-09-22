網紅四叉貓（劉宇）昨(21日)在臉書爆料，有記者在市府媒體群組中向發言人徐千晴詢問市府回應後，遭到回電質疑「為何問這麼多題」，引起爭論，更有網友留言「發言人得罪記者真是優秀看來新聞會越來越多」。而徐今(22日)一早則表示，「將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意」。

四叉貓在臉書貼出的對話紀錄中可見，有位記者採訪新竹市府最近許多事件，卻得到徐千晴打電話問「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」等等，所以該記者在群組裡詢問市府未來是否要規定記者一天只能問幾個問題，或者徐發言人每天統一公告有哪些問題可以問?後來行政處長吳皇昇則在群組跟記者們道歉，指徐千晴無心之過的失言。

該新聞群組的對話曝光後，也引發網友熱議，有人留言「發言人的EQ才這樣，只會製造更多問題」、「好大官威」。對於此風波，根據《ETtoday新聞雲》報導，徐千晴早上6點6分在群組表示，「各位媒體先進早安，感謝大家的指教，最近事情特別多，很抱歉對一起共事的記者朋友發言不當，我將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意。」