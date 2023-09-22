入秋首波東北風報到，今天到下周都是東北風的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫陣雨，午後中南部及其他山區有雷陣雨。下周後半、中秋節前後南邊低壓區靠近，除了水氣增多以外，也會使東北風更強，首波東北季風可能就在下周出現。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天轉微弱東北風，迎風面北部雲量稍增，北海岸、大台北東側及東北部轉有局部短暫雨。這波東北風無冷空氣，白天仍偏熱，今各地氣溫：北部23至34度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，今天到下周台灣上空全吹東北風，雖然還不夠強，沒到東北季風水準，但高溫不會太熱了，慢慢變得舒服。另外在南方低壓區幫忙帶來水氣下，除了東半部、北海岸轉雨，中南部山區仍有午後陣雨。

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粉專提醒，下周中秋節前後南邊的低壓區靠近，除了水氣更多外，也會使東北風更增強一點，「今年首波東北季風也許就會在下周出現。」

至於中秋節連假是否有熱帶低壓或颱風影響，吳德榮表示，最新美國模式模擬顯示，中秋節（29日）西北太平洋有多個熱帶擾動發展，其中1個強度弱，但就在東北部海面；歐洲模式則模擬熱帶擾動皆很弱，其中1個逢冷空氣南下而形成鋒面，不確定性仍大。