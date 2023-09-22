國道3號北上144公里通霄路段聯結車追撞大貨車肇事，聯結車子車翻覆貨車撒滿對向南下車道。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道3號北上144公里通霄路段聯結車追撞大貨車肇事，遭撞大貨車衝落外側邊坡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道3號北上144公里通霄路段聯結車追撞大貨車肇事，波及對向南下車道2部小轎車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道3號北上144公里苗栗縣通霄路段，22日凌晨3點多發生1部聯結車疑因司機疲勞駕駛，不慎追撞前方另1部大貨車，大貨車遭撞失控衝落外側路旁邊坡，聯結車則衝撞內側護欄，造成子車翻覆，子車所載貨品散落對向南下車道，波及2部自小客車閃避不及釀禍，整起事故造成3人受傷，幸無生命危險，北上車道稍早前仍封閉清理現場中，約早上7時37分許則清理完畢，已正常恢復通行。

國3北上144公里苗栗通霄路段，22日凌晨3點多發生1部聯結車疑因疲勞駕駛，追撞前方的大貨車釀成事故，大貨車失控衝破外側護欄卡在邊坡上，聯結車則衝撞內側護欄，車頭毀損，子車翻覆，車廂破裂，車上貨物散落南下的內線及中線車道。

2部南下的自小客車，剛好行經事故現場，閃避不及撞上掉落物釀禍，事故發生後，北上車道全線封閉，警方並一度封閉附近通霄交流道北上匝道，提醒其它用路人避開堵塞路段，整起事故造成3人受傷送醫，幸無大礙，事故原因正國道警察第2大隊後龍分隊釐清中。