台北市議員游淑慧昨（21）日披露畜產會資料，國內最大買主為台灣市售蛋龍頭廠商勤億蛋品，從6月到9月，陸續買了16685箱，高達600萬顆的巴西蛋，比台農還多。勤億蛋品9月15日甫在官網發表聲明，稱勤億公司品牌蛋100％是國產蛋，然而昨晚間9點多，該聲明疑在官網消失。對此，游淑慧再發文質疑政府，透明整個巴西蛋的採和處理購過程，「有那麼難嗎？」

游淑慧昨晚先在臉書踢爆，勤億蛋品日前才聲明，雞蛋來源百分百為國產蛋。「那請問買這600萬顆巴西蛋，要做什麼？」游強調，她很難相信這樣的公司、這樣的聲明有問題，一直上網反複查詢，有沒有同名、第二家勤億蛋品。「對此，我已經要求台北市衛生局必須了解調查。隨著畜產會的陸續解密，台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始。」

然而隨著勤億官網100%國產蛋聲明疑似下架，游淑慧也提到，有網友跟她說了這件事，她認為，不該用下架或改聲明的方式來處理，負責任的大廠應該配合地方政府，清楚告知巴西蛋的流向和用途。「如果連龍頭廠商都不願意說清楚，那各地方政府就更難掌握流向。」

游淑慧更是怒批，其實巴西蛋的流向，本來畜產會早該給地方政府，但卻一直拖到陳吉仲、林聰賢下臺，沒人阻礙後，這些資料才得以公諸於世。游稱，真心希望農業部、畜產會的新接任者要以食安為念，盡快透明整個巴西蛋的採和處理購過程，尤其是生產者到底是巴西那個牧場。「這個問題我問了兩週，我不明白只是想知道誰賣的蛋，有那麼難嗎？」