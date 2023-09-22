與人交往能一拍即合最好，但有時就是彼此看不順眼，相處困難，星座老師白瑜在《11點熱炒店》分析，有3個最不合星座組合，他們天生犯沖，經常爭吵不停。看看你身邊難搞的人，有沒有在這組合裡。

第3名：巨蟹座VS.水瓶座

關鍵字：各自為政，目標不一

巨蟹個性溫暖，比較關注自己的感受，照顧好自己情緒才能應付所有人，水瓶是大局為重，整個環境好大家才會好。兩者邏輯都對，但卻是反向思考。巨蟹像媽媽，先照顧好孩子再說，水瓶則像爸爸，先顧好學業，未來才能照顧好自己。兩者沒有對錯，但就是無法兜一起。

第2名：天秤座VS.天蠍座

關鍵字：爭吵不休 個性不合

天秤是大家好人人好，先示好再說，天蠍則先築牆提防別人，你們別來惹我，我先看清楚再說。一個想要伸手握手，另一個卻問酒精噴了沒。兩人在一起，若沒經過長時間磨合，就會爭吵不休。彼此想法大相逕庭，是天然的個性不合。

第1名：獅子座VS.處女座

關鍵字：一山容不下二虎 價值觀不合

獅子座比較目的性，一開始說清楚，開門見山不要浪費時間，屬於老闆個性。處女喜歡服務別人，享受犧牲奉獻的過程。獅子看目的，處女重視過程。一個關心目的地，一個說路上風景真好，若非兩人是異性，真的一山容不下二虎。