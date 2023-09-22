台北市萬華區今（22日）凌晨發生一起火警意外，消防局清晨4時36分獲報，和平西路三段一間長期照顧中心發生火警，消防出動指揮車5輛、消防車輛22輛、救護車輛8輛、人員91名，火勢已於5時36分撲滅，同時疏散152人。
經消防人員逐戶搜索，在2樓屋內發現1名男性（60歲）躺臥臥室，明顯死亡。
據了解，現場為8層樓建築物，2樓起火，燃燒面積合計16平方公尺，起火原因仍待火調人員調查釐清。
台北市萬華區今（22日）凌晨發生一起火警意外，消防局清晨4時36分獲報，和平西路三段一間長期照顧中心發生火警，消防出動指揮車5輛、消防車輛22輛、救護車輛8輛、人員91名，火勢已於5時36分撲滅，同時疏散152人。
經消防人員逐戶搜索，在2樓屋內發現1名男性（60歲）躺臥臥室，明顯死亡。
據了解，現場為8層樓建築物，2樓起火，燃燒面積合計16平方公尺，起火原因仍待火調人員調查釐清。
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