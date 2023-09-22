鴻海與裕隆集團2020年11月合資成立鴻華先進，目前實收資本額159.13億元，其中鴻海持股49.92％、裕隆旗下華創車電持股47.96％。公司設有7席董事及2席監察人，董事長由鴻海董事長劉揚偉擔任，納智捷董事長左自生擔任副董事長，總經理為李秉彥。

除了劉揚偉及左自生外，鴻華先進董事尚包括鴻海集團總財務長黃秋蓮、E事業群總經理林忠正、康聯生醫董事長黃英士，裕隆總經理姚振祥、華創車電董事長蔡文榮，監察人為黃碧君及陳元龍。據了解，此次召開股東會提前改選，主要為因應掛牌創新板規定。

鴻華先進21日公告4席獨董候選人名單，專業涵蓋車輛工程、機械、金融法律、會計等4大領域，包括北科大車輛工程學系副教授黃秀英、創拓國際法律事務所資深顧問孫欣、高科大機電工程系講座教授林(木百)村、北商大會計資訊系教授兼財經學院院長蕭幸金。

鴻華先進2023年上半年合併營收2.82億元、年增達5.34倍，稅後虧損8.95億元、較去年同期虧損3.96億元倍增，每股虧損0.56元。鴻華先進5月31日送件申請於創新板掛牌，7月獲證交所通過，法人預估鴻華先進可望在10月中掛牌上市。