現代人生活忙碌，導致性趣缺缺，營養師王證瑋分享6種食物，包括牡蠣、肉類、鮭魚、堅果、蘋果及紅酒，可提高性慾。其中，蘋果富含斛皮素，斛皮素可改善高血壓問題，而血壓異常可能造成男女性功能障礙的狀況。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」表示，健康生活要能兼顧身心靈，性福也是不可忽視的一環。他分享下列6種有助提升性趣的食物：

1. 牡蠣：牡蠣富含鋅，可提高性荷爾蒙的水平，且有研究指出，性慾低下者普遍出現鋅缺乏的狀況，因此，食用牡蠣補充鋅，可幫助改善性慾等問題。

2. 肉類：攝取足夠的蛋白質，可以補足人體胺基酸的需求，其中的精胺酸對於維持性功能上有許多研究支持，還可以預防心血管疾病的風險。

3. 鮭魚：鮭魚中富含必需脂肪酸，可維持血管與循環功能健康。根據研究顯示，維持血液循環正常可以降低性功能損壞的機率。

4. 堅果種子：杏仁及腰果富含鋅及精胺酸，可幫助維持血液流動正常。

5. 蘋果：富含斛皮素，於相關文獻回顧發現，斛皮素可改善高血壓問題，而血壓異常亦可能造成男女性功能障礙的狀況。

6. 紅酒：紅酒中富含多種抗氧化的植化素，一項研究發現，男女每日適量飲用一杯紅酒，可提高性慾及維持整體性功能，但過量則會有反效果。

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