上班請注意！高公局表示，今（22日）國1北向25.4K，發生1大貨+2小客車追撞事故，稍早前路段擁塞，回堵3k紓解中。高公局後續更新路況，該起事故已於早上7時49分許完成疏通，請用路人小心駕駛。

上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線
上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里
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