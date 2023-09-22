上班注意！國1北上台北交流道「3車追撞」佔內線 07:592023/09/22 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班請注意！高公局表示，今（22日）國1北向25.4K，發生1大貨+2小客車追撞事故，稍早前路段擁塞，回堵3k紓解中。高公局後續更新路況，該起事故已於早上7時49分許完成疏通，請用路人小心駕駛。 上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線 上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里 「搞丟」F-35B戰機！美軍「留電話」求協尋被酸爆 #國1 #內線 #上班 #事故 #交流道 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班注意！國1北上林口路段「2車追撞」回堵2公里 08:182023/09/20 社會 太魯閣事故車廂骨骸鑑定完成！37件與10罹難者相符 18:562023/09/19 社會 國1內湖交流道「4車追撞」！轎車擠成爛鐵 2人受困送醫不治 13:122023/09/16 社會 百億大亨朱國榮疑搭上億遊艇潛逃東南亞 北部偷渡地點曝光 08:022023/09/19 社會 被包養每月多5萬「過得更放鬆」 OL：我是快樂妓女 08:192023/09/21 生活 上班時間再出包 北捷辛亥站「號誌燈歪斜」影響運行 09:572023/09/19 生活 國1南下彰化段「大貨車撞護欄」滿地碎玻璃 紫爆回堵10K 08:332023/09/20 社會 提高學童辨識度 桃市交通局試辦這制度 15:242023/09/19 生活 交部行人事故熱點鬧烏龍 基市府：友善行人政策立大功 18:432023/09/18 生活 影》F-35B戰機不知哪去了 美駕駛彈射逃生 09:112023/09/18 軍事 上班族身體修復懶人包！3訣竅找回健康活力 15:472023/09/20 健康 搶攻自煮商機 全聯小時達首創可購式食譜平台 20:262023/09/20 生活 北投加油站入口騎士「捲入卡車底」 幸運沒受傷起因待調查 17:502023/09/20 社會 國1鼎金段驚現「血滴子」鐵片 砸破擋風玻璃 駕駛乘客驚呆了 20:332023/09/17 社會 國1內湖交流道4車追撞 6旬夫妻卡變形車內送醫亡 15:412023/09/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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