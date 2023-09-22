想圓夢的代價不小！日本一名男子在他退休前決定，頂下一間老咖啡店，一圓年輕時的夢想。幾年後退休改當老闆，全心經營咖啡店，沒想到老店雖有一批死忠常客，這些人卻不認識新老闆。大叔的咖啡夢最終落得經營不善，黯然幻滅。

根據日本媒體報導，化名A先生的63歲男性，上班時經常搭公務車在外處理事情，每逢休息時間，他總是會到一家老咖啡店休息，久而久之成了常客。

後來聽高齡80歲的咖啡店老闆說小孩子不願接手，不得已只好把店面收一收；當時A先生不到60歲，正心想退休生活要做什麼，和老闆暢談後，毅然決定接手，也一圓他開咖啡店的夢想。

A先生退休後，正式投入咖啡店經營，投資了數百萬日圓，把店內重新翻修，不僅繼續精進沖泡技術，還把拿手的咖哩飯列入菜單。有了新的目標，A先生感到相當興奮。

不料生意逐漸衰退。儘管咖啡仍好喝，但新的裝潢造成店內氣氛改變，加上老闆換人，一些熟客感到不適應，漸漸不再上門消費；連鎖咖啡店又越來越多，在價格競爭下，A先生很難招攬新客群。

直到疫情爆發，餐飲業遭受嚴重衝擊，A先生有一天突然發現，再這樣堅持下去，最後可能賠光老本，不得已揮淚收攤，結束短暫的夢想。