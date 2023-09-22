農業部部長陳吉仲因為進口雞蛋的爭議引發民怨，最後請辭下台，外界解讀是民進黨內派系鬥爭。民進黨前立委林豐喜昨(21日)接受港媒專訪時談到，對於陳吉仲請辭與派系鬥爭的關聯，無法證實，當然也不能排除，畢竟在時間點上確實巧合，就在新潮流因為綠能產業爭議受創之後，可能讓派系鬥爭這把火持續延燒，後續應該還會有其他事情被爆出來，綠能產業方面值得觀察。

根據《中評社》報導，林豐喜表示，無法證實陳吉仲請辭與派系鬥爭的關聯，當然也不能排除，畢竟在時間點上確實巧合，就在新潮流因為綠能產業爭議受創之後，假設真的是新系在內部搞鬥爭，他必須要嚴正譴責，當心做過頭，可能被反撲。

林豐喜認為，相關舉措，可能讓派系鬥爭這把火持續延燒，後續應該還會有其他事情被爆出來，綠能產業方面值得觀察。

至於被問到陳吉仲請辭與民進黨派系鬥爭有關？行政院副長鄭文燦昨回應，這個是完全沒有事實依據的猜測，陳吉仲非常勇於任事和負責，對農業有熱情、專業和理想，跟農民互動非常良好，是台灣農業轉型過程當中一個非常重要推手。