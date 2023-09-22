阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）和PSG（巴黎聖日耳曼）的緣分只維持了短短的兩個球季，球迷指責這位當代球星奪下世界盃冠軍後就不再竭盡全力，愧對球團給他高昂薪水。梅西日前接受《ESPN》訪問，談到了自己在PSG的境遇，「我是阿根廷奪冠成員中，唯一沒有被俱樂部認可的球員。」

梅西拿下大力神盃後意氣風發，PSG球迷都盼望他能幫助球隊在歐冠聯賽殺出一條血路，沒想到球隊依舊不敵西甲勁旅皇馬，再次被拒於8強門外，曾在比賽中踢失一記12碼的梅西，因此成為法國媒體和球迷的眾矢之的，即便在聯賽以大勝姿態收拾對手，PSG球迷仍豪不客氣，不斷針對梅西進行各種謾罵。

尤其梅西在世界盃冠軍賽擊敗的對手，正是PSG的所在地法國，還有在比賽中發揮出色的前隊友姆巴佩（Kylian Mbappe），梅西返回俱樂部後，沒有獲得賽前的慶祝儀式，梅西認為這是他不被當地球迷祝福的主要原因，「這是可以理解的，因為我們的關係，法國沒有成功衛冕世界盃。」

即便在巴黎過得不開心，梅西並不後悔在PSG的時光，「事情就是這樣，最後的結果不是我所期望，即使我在巴黎過得並不好，但卻是在效力PSG時拿下世界冠軍。」36歲的梅西與邁阿密國際的合約到2025年結束，他表示沒有提前退役的計畫，但對於是否參與下一屆世界盃仍懸而未決，「我考慮過2024年的美洲盃，至於世界盃得取決於我的狀況，我每天都會檢視自己的狀態。我年紀大了，已經踢了上千場比賽，每個人都會感嘆時間的流逝。」