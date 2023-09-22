男星張雁名從模特兒轉戰戲劇圈，去年情人節宣布和圈外女友葳葳登記結婚，同年夫妻倆迎接兒子「地瓜球」，雙喜臨門。昨（21日）張雁名自爆曾和老婆大吵到差點分開，「我也還在學習如何當一個稱職的父親與先生。」

張雁名在社群平台寫下與朋友聊天後的感觸，他身旁的哥兒們有的早早當爸，有的已離婚，也有人繼續玩樂，而他正走向自己嚮往的人生，「每個人的選擇都會影響著你未來的路，就像蝴蝶效應般，我和老大（老婆）也曾經吵到差點要分開，如果當初我選擇了放手，就不會有今天的地瓜球（兒子）」。

張雁名臉書全文。（圖／fb@張雁名）

張雁名認為經營家庭的秘訣，不外乎是體諒、包容、讚美和退讓，「我也還在學習如何當一個稱職的父親與先生，這路上難免曲折顛簸，但我相信只要倆人同心，很多事情都能迎刃而解。」最後，張雁名感性地說，很多粉絲都是從他剛出道就支持到現在，不少人也成為父母，呼籲粉絲若遇到抉擇與迷惘，可靜下心思考，避免衝動誤事，如果真的想不通，放寬心、一切隨緣。

張雁名去年與小12歲妻子葳葳登記結婚，兩人透過朋友認識，交往2年半他看到女方熟睡的臉龐，冒出「想陪她走久一點」的想法，便決定走入人生下一個階段。