小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球IC設計龍頭高通今年可謂碰上多事之秋，除了消費性電子市場疲軟拖累業績之外，華為8月底突然推出新機Mate 60 Pro，搭載中國自製麒麟9000s的7奈米晶片，更對高通爾後在中國的市占率投下變數。若應對不慎，高通可能慘過蘋果，或將淪為華為新機問世後的最大苦主。

【1】華為麒麟晶片強勢回歸 痛擊高通

這些年對於高通來說，中國市場所貢獻的營收超過60％，成為高通的最大搖錢樹。但華為麒麟晶片強勢回歸並不利於高通。

稍早，天風國際分析師郭明錤預測，2024年高通將完全失去華為的訂單。且華為手機的陸製晶片若能持續穩定供應與進步的話，其他中國手機品牌很可能也會積極尋求陸製晶片的更多可能性，這將吸走高通其他訂單。

【2】Fed續亮鷹爪 美股狂殺

美國聯準會（Fed）台北時間21日凌晨發布最新政策聲明，一如預期將基準利率凍結在22年高點，但隨之公布的利率「點狀圖」暗示，今年底前再升息1碼，利率維持高檔的時間拉長，明年降息幅度比原先預測緊縮。Fed暫時按兵不動，但同時透過上調此後兩年的利率預期，釋放高利率將保持更久的訊號，在美國與全球部份國家經濟分歧之際，已讓市場感到不安。

【3】全球經濟怎麼了?楊金龍示警3大風險

台灣今年經濟成長率不僅難保2，甚至保不住1.5。央行21日將台灣今年經濟成長率預測下修至1.46％，央行總裁楊金龍表示，今年經濟成長率不如預期，預估今明兩年產出缺口皆為負值，同時有三大不確定因素影響全球經濟金融前景，恐影響全球經濟復甦力道。

【4】美國惹禍？台幣下殺摔至10個半月新低

美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但暗示年底可能升息1碼，市場解讀Fed放鷹，國際美元指數走揚，新台幣匯率21日開盤一路走弱，盤中重挫逾1角，終場收在32.112元兌1美元，貶值9分，匯價連五個交易日收黑，並創逾十個半月新低，總成交量擴大為21.775億美元。

【5】名師：中秋變盤向上 Q4反攻

美國聯準會（Fed）再亮鷹爪，衝擊台股21日一舉摜破半年線，將回測前波低點16,264點及萬六大關，統一投顧、富邦投顧、凱基投顧三位董事長，預料近期良性修正後，有出現「中秋變盤」向上機會，且利空逐步淡化下，越接近年底越有反彈底氣，正面看待台股第四季行情。