國民黨總統參選人侯友宜今凌晨返抵國門，立委組團迎接。（周毓翔攝）

侯友宜（右）結束8天的訪美行程於22日凌晨4時26分返抵桃園國際機場，多位黨籍立委、市議員接機，在入境時也有逾百名支持者在入境大廳手搖國旗接機歡迎、侯友宜也上前與支持者熱情握手互動。（陳麒全攝）

侯友宜（右）結束8天的訪美行程於22日凌晨4時26分返抵桃園國際機場，多位黨籍立委、市議員接機，在入境時也有逾百名支持者在入境大廳手搖國旗接機歡迎、侯友宜也上前與支持者熱情握手互動。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天清晨4時許結束為期8天的訪美行程，返抵國門，一批國民黨立委已經在門口守候，歡迎侯友宜歸國，拉紅布條高喊「凍蒜」，國民黨立委洪孟楷稱讚侯友宜此趟訪美行程圓滿成功，並受到國內外媒體一致肯定。

侯友宜與一同訪美的藍委江啟臣、吳怡玎返抵桃園機場時，藍營北部立委已經在門口守候，藍委李德維、洪孟楷、林德福、魯明哲、呂玉玲、溫玉霞、游毓蘭以及張育美拉著「台海安定，台灣安全，世界放心」的布條等候，恭喜侯友宜此趟訪美圓滿成功。

魯明哲說，桃園機場有上千支持者到場接機，加油當選聲不絕於耳，侯友宜此趟訪美收穫豐富，穩健務實的論述與做法，廣獲美國智庫專家肯定；呂玉玲也稱讚侯友宜用追求和平的精神去美國進行重要拜會，展現了極具「戰略智慧」的中華民國領導人格局。

侯友宜表示，感謝美方的協助，不但凸顯了美方對我此次出訪行程的重視，更加深中華民國跟美國之間的穩固友誼。此次行程中，不論是美國國會議員、智庫學者，還是媒體、前政府官員，都同樣地關心一個重要的問題，就是面對台海不穩定的局勢，台灣該如何避免戰爭、確保和平。

侯友宜說，身為未來的領導人，他非常清楚地表達，對那內將堅定捍衛中華民國主權獨立，及自由、民主制度，並以和平的方式，解決兩岸的歧異。

侯友宜也特別感謝各大城市僑胞，一路上給予滿滿的支持，他們充滿著信心與熱情，表達對國家與土地的熱愛，並期勉他能擔當大任，與全世界並肩作戰，堅守民主自由的中華民國，他們的支持，將是我前進的最大力量。

侯友宜也表示，國內在這段時間發生了很多爭議事件，對此我們更要團結台灣人民的力量，秉持以民為天、守護國家的信念，與所有人民、民意代表一起努力，共同贏回清廉、公平、正義的台灣，讓中華民國永續，安定繁榮。