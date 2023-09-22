保險局副局長蔡火炎指出，實支實付住院醫療險與部分健康險，屬於「保證續保」但「不保證費率」的保單，因應未來費率有調整可能，此次修法要求壽險業招攬或調整前，應向保戶說明「不保證費率」，並採取事前申報核准制，以確保調漲費率的合理性。

蔡火炎表示，業務員過去招攬此類保單時，可能未對客戶說明「不保證費率」，自去年3月後才開始讓保戶簽署告知書，對於在此之前銷售的保單，金管會聚焦有無清楚告知客戶不保證費率，即使現在沒有調漲費率，也可以開始先對客戶說明確認。

同時，金管會規畫要求保險公司提供至少3年以上保證續保個人健康險商品的經驗資料，作為審查調費合理性與否的參考。蔡火炎指出，健康險推出之初損失率通常較佳，待客戶年紀漸長後才會慢慢變差，若只擷取末期虧損，未考量初期獲利狀況，對保戶不盡公平。

蔡火炎透露，先前召開修法公聽會時，確有業者反映因經歷人員異動或合併其他公司，沒有被合併公司的商品經驗資料。儘管金管會可審酌理由合理性，但法規本已要求保險公司須累計銷售經驗資料，認為保險公司應自行承擔應負責任，不應以此理由免除提供資料義務。