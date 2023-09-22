一名男網友分享，老婆去年認識一個「閨蜜」，兩人常約出去吃飯逛街，沒想到短短2個月，老婆就被騙了60幾萬，等到老婆發現事情怪怪的，那位閨蜜早已跑得不見蹤影，老婆也立刻認錯，坦言聽信閨蜜的話投資，只是想讓家裡更好，沒想到會是這樣的下場，讓原PO聽了很崩潰，也引起網友熱烈討論。

一名男網友在《匿名公社》上分享，好不容易快要湊到買房的頭期款，結果老婆被認識不到1年的閨蜜拉去加入什麼股票大師的Line群組，短短2個月就騙走60幾萬，更過份的是，那個閨蜜都是利用吃飯逛街的名義約老婆出來以現金面交，而不是用匯款的方式，因此他們現在報警都追不到。

男網友表示，老婆說看到那個閨蜜的社群軟體都背名牌包、吃好料，讓她很羨慕，閨蜜知道以後就說，只要相信她，2個月後10個名牌包都沒問題，因此就要老婆瞞著她偷偷投資，說什麼賺大錢了可以給老公驚喜。而他知道事情的原委以後，雖然知道老婆是想讓家裡變得更好，但還是覺得很火大，面對老婆的豬腦袋也很想離婚算了。

貼文引起網友討論，「閨蜜或熟人最好騙，這種投資理財能賺大錢，他怎不自己賺就好」、「簡單來說就是貪心害的」、「報警了嗎？有報警的話，警察就會去追查，交易的時間地點也提供給警方，讓警方去調監視器」。