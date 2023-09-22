蘋果iPhone 15系列今天在台開賣，電信業者分頭舉辦首賣儀式，並推出排隊優惠比人氣。搶得中華電信東區門市「頭香」的許先生，早在10天前就和員工來排隊；亞太電信三創門市的頭香葉先生也排了8天7夜。

蘋果iPhone 15系列新機今天開賣，由於台灣消費者傾向以綁約資費方案購買新機，電信業通路仍是每年iPhone銷售的主戰場；而電信產業即將整併，台灣之星今年顯得低調許多。

中華電信今年在位於信義區的東區服務中心辦新機首賣會，搶到中華電「頭香」的許先生，在業界頗有名氣，是做手機防護廠商的業者。他表示，自己是中華電信的門號，所以來中華電信排隊，和10位員工一起來排10天，他打算入手iPhone 15 Pro Max 1TB白色版，也表示「有感覺今年iPhone很難搶」。

中華電信董事長郭水義也針對現場排隊民眾抽出iPhone 15 Pro Max新機，等於買一送一，讓抽到的果粉大呼排隊很划算。

遠傳、台灣大今年則轉戰三創門市開賣，遠傳門市搶得頭香的果粉鍾小姐，則是在18日晚間就先來「紮營」，自備舒適的懶骨頭、床墊、筆電、摺疊桌，讓自己在排隊期間仍相當愜意。

亞太電信門市的頭香葉先生則在亞太電15日公布購機優惠後，當天晚間就到場排隊，已奮戰了8天7夜。