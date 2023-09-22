作家李昂近來搭捷運時，由於身體不適請三名坐在博愛座的年輕人讓座，沒想到對方不僅未理會，還施以白眼，讓她氣到向台北市長蔣萬安喊話，要求他明訂博愛座的使用方式，對此，兩性專家欣西亞表示傾向廢除，更強調：「博愛座的存在暗藏著道德勒索」。

欣西亞回想在捷運上的經歷，與李昂完全截然不同，常常看見坐在即便不是坐在博愛座的年輕人，只要看到有老年人上車，就會主動讓座，或者車廂明明擠到水洩不通，博愛座依舊空著沒人去坐，雖然自己會去坐博愛座，但只要看到有老年人或抱著嬰兒的母親，還是會主動站起來讓座，畢竟這些人比起自己更需要這個座位。

欣西亞指出博愛座暗藏「道德勒索」。（圖／欣西亞和Shane任翔 臉書）

欣西亞透露曾跟兩個年輕人坐在捷運的一般座位，當時看到一對母女上車後，就直接站到面前，用沒禮貌語氣大喊：「你們可以站起來給我們坐嗎」，隔壁兩個年輕人嚇到立刻站起來，母女倆隨後一屁股坐下來，對此，她強調對於母女倆命令人的語氣，感到不是很開心，加上也沒跟讓座的人道謝，讓她直呼：「這種人不讓座也罷」。

至於博愛座該不該廢除? 欣西亞指出博愛座暗藏「道德勒索」，自己立場則是傾向廢除，加上秉持著「先來後到」的原則，不存在就比較不會有紛爭，接著強調：「行動不便或有座位需求的人，請叫Uber或計程車，或是從起駛站搭乘，付錢坐個捷運還要被情緒勒索，沒必要吧」。