女星李妍憬（原名：李妍瑾）過去是世界華裔美后亞軍得主，去年她認愛前謎片導演圤智雨，但一個月後戀情見光死，本月初她自曝被新男友「小人物」求婚成功，男方非公眾人物，今(22日)稍早傳出李妍憬的未婚夫受邀投入大選當參選人幕僚，求證李妍憬她沒否認，表示只要做對人民好的事情，她都支持。

李妍憬今年七夕公開有新戀情，兩人10多年前認識，男友對她第一印象是有義氣的「傻大姐」，聚會還搶著買單，沒想到那其實是男友開的店，兩人認識越深，男友才開始懂她，因此越走越近開始交往，本月更順利求婚成功，據《ETtoday星光雲》報導，即將成為人妻的李妍憬最近傳出另一半被徵詢當大選候選人幕僚，至於是哪位參選人幕僚？李妍憬沒明說，只表示自己一直是無黨無派。

李妍憬不否認未婚夫將成為候選人幕僚。（圖／中時資料照片）

報導指出，李妍憬沒否認未婚夫要加入選戰工作，至於何時登記結婚？李妍憬說最近工作忙，正在看適合的日子和婚宴場地，沒多過問未來老公的新工作，只要不是做壞事都沒關係。而李妍憬先前受訪表示，未婚夫當時拿出大約1克拉的鑽戒求婚，但李妍憬不在意鑽石大小，只求心靈相通，「有心一顆碎鑽都可」。

今年38歲的李妍憬有當媽媽夢想，希望至少40歲前可以生下第一胎，她有事業頭腦更說：「連凍卵、人工受孕和月子中心都找好贊助了」，外傳李妍憬的未婚夫「小人物」原本是珠寶鑑定師，大李妍憬8歲，平時相處細心體貼，曾和她告白說：「我拘謹了半輩子，到處跟妳一起歡笑一起鬧一起糗，凡事都有第一次，那就讓他（它）開始吧！」