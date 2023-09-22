iPhone 15系列新機今天開賣，蘋果直營店開放已預購的顧客取貨，無法現場購買。搶下信義A13直營店排隊頭香的徐先生將入手iPhone 15 Pro Max黑色鈦金屬256GB，是他的第12支iPhone。

34歲的徐先生接受中央社記者採訪表示，昨晚喝了奶茶失眠，今天凌晨約3時30分到場排隊，搶下頭香，想把目前使用的iPhone 14 Pro Max換掉。他從2007年第1代iPhone開始加入蘋果陣營，已是16年資深果粉。

2021年iPhone 13系列開賣時，徐先生也是直營店頭香顧客，去年轉戰中華電信排隊，只拿到第60號的號碼牌，今年又回來直營店取貨。

他最期待的新功能是USB-C傳輸孔，與各種周邊都通用，適合把手機連接電視看串流影片，尤其是出門旅行使用飯店電視時。

信義A13直營店排隊第2名的取貨顧客許先生也是老面孔，過去多次搶下頭香，是13年資深果粉，今天早上約6時到場排隊，已預購iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬512GB，目前使用中手機是2年前入手的iPhone 13 Pro Max。

35歲的許先生今年多了爸爸身分，小孩5月出生，選擇512GB容量是為了多拍小孩照片，最期待5倍光學變焦提升拍照功能。原本許先生的太太都使用他的舊手機，今年決定幫太太換全新的iPhone 15 Plus粉紅色。