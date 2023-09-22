美國聯邦參議院今天確認2名將領出任美國陸軍和陸戰隊首長，填補因議員反對國防部墮胎政策而留下的高階軍事職位空缺。

法新社報導，參院表決以96票支持、1票反對通過喬治（Randy George）出任陸軍參謀長，並以96票支持、0票反對確認史密斯（Eric Smith）為陸戰隊司令。

前一晚，參院表決通過布朗（Charles Brown）接任參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席，但仍有數以百計高階官員人事案懸而未決。

美國參院通常迅速一致同意通過軍事任命案，然而共和黨籍聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）反對國防部補助因駐紮地無法提供服務，而須前往他地接受生殖健康照護的軍人，因此阻擋這些任命案數個月。

美國國防部今年稍早制定上述政策，以因應最高法院去年廢除全國墮胎權的裁決。

前任陸軍參謀長8月4日卸職，喬治自此擔任兩個職位，包括副陸軍參謀長和代理陸軍參謀長長達1個多月；史密斯自7月10日以來也面臨相同情況。

在塔伯維爾的阻擋下，參院只能通過個別軍事任命案，所花費時間更長。無黨派的國會研究處（Congressional Research Service）表示，自8月迄今，共有273宗軍事任命案等待參院表決通過，根據計算，議員馬不停蹄需30天又17小時才能全數通過這些人事任命案。

美國國防官員一再示警，延誤通過這些任命案將對美國安全和軍事戰備構成危險。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）恭賀喬治和史密斯任命案通過，並在聲明中指出，他們「都將成為各自軍種的優異領導者，將努力強化和現代化我們的軍隊」。