聯準會周三宣布基準利率維持不變，仍為介於5.25%～5.50%，但預期到年底前還將再升息一次，同時縮小了預期在明年調降利率的幅度，凸顯出因通膨僵固，其利率需要「升更高、高更久」的鷹派立場。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，通膨要回落至2%目標仍有很長的路要走。他並表示，雖然經濟仍可能實現「軟著陸」，但這並不是他的基本預測情境。

上周（截至9月16日）美國初次請領失業給付人數大減2萬人，跌至20.1萬人，遠低市場預期的22.5萬人，並創下1月以來新低。數據顯示就業市場仍然強勁，可能促使聯準會繼續維持升息模式。

另一方面，眾議院共和黨領袖周四讓眾院休會的消息使市場跌勢加劇。投資人越來越擔心國會可能無法及時通過法案以避免政府關門，這將不利於美國第四季GDP表現。

周四收盤，道瓊指數跌370.46點或1.08%，報34,070.42點。標普500指數跌72.20點或1.64%，報4,330.00點。那斯達克指數跌245.14點或1.82%，報13,223.99點。費城半導體指數跌59.95點或1.76%，報3,338.85點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）急升15.85%。

美國10年期指標公債殖利率飆升逾13個基點，報4.492%，創下2007年11月以來新高。對利率走向更敏感的2年期債息升至5.202%，創下2006年來新高。

標普500指數11大類股全軍覆沒，醫療類股跌0.92%，跌幅最小；房地產股重挫3.48%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌2.88%。

對利率敏感的重磅科技股全跌，蘋果跌0.89%，微軟跌0.39%，亞馬遜跌4.41%，Alphabet跌2.47%，特斯拉跌2.62%，Meta跌1.31%，輝達跌2.89%。

台股ADR全跌，台積電跌2.21%，日月光跌2.11%，聯電跌0.29%，中華電信跌1.69%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌1.90%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為5.89：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.80：1。

標普500指數有3檔成分股觸及52周新高、29檔創新低。那斯達克指數有22檔觸及52周新高、373檔創新低。

美國交易所成交量總計為107.6億股，過去20日均量為101.2億股。